Cláudio Lopes: “Não há tempo para celebrações porque o dever fala mais alto”

O Comandante do Destacamento da GNR de Anadia há já 10 anos que tem trabalhado nesta quadra.

Com 38 anos, Cláudio Lopes é militar há quase 20 anos.

Bairradino, com raízes no concelho da Mealhada, desde julho de 2017, comanda o Destacamento de Anadia da GNR que integra os Postos de Anadia, Sangalhos, Mealhada, Bustos e Oliveira do Bairro, num total de 146 efetivos.

A poucos dias da consoada, confessa que, nos últimos 10 anos, enquanto Comandante de Destacamento, tem trabalhado na quadra natalícia, o mesmo acontecendo em relação à noite de Natal.

Ausências que neste altura, como em tantas outras do ano, custam sempre pela “distância e vazio” e que, por isso, implicam “grandes sacrifícios familiares” que têm de ser geridos com muito equilíbrio, porque, como salienta, “além de militares, somos homens, filhos, pais, irmãos, e tem que haver muita estabilidade familiar para que todos consigamos honrar a nossa missão”.

Leia mais nas profissões que não param no Natal, na edição impressa desta semana. Pode ler já aqui.