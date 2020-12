Consoada mais digna para 150 famílias de Anadia

O Município de Anadia entregou 150 cabazes de natal a agregados familiares carenciados do concelho que se encontram em situação de maior vulnerabilidade, por forma a proporcionar assim uma consoada mais condigna.

Este ano o executivo municipal, face à atual situação pandémica e ao impacto que a mesma está a provocar nas famílias com menores rendimentos, decidiu aumentar o número de cabazes a atribuir, comparativamente com o ano passado, representando um investimento de cerca de sete mil euros.

Através de uma parceria estabelecida entre o município e o Agrupamento de Escolas de Anadia, através do Grupo de Intervenção Comunitário (GIC), foi ainda possível associar aos bens alimentares outros artigos, nomeadamente vestuário, livros e brinquedos que foram entregues a todas as famílias com crianças e jovens até aos 18 anos, num total de 246 prendas (duas por criança). Esta parceria foi estabelecida no seio da Rede Social de Anadia e constituiu uma mais-valia para as famílias do concelho.

À semelhança dos anos anteriores, a seleção das famílias, a quem foram atribuídos os cabazes, teve por base medidas de política social, de discriminação social positiva, que se encontram em vigor no concelho, promovidas pela Câmara Municipal e outras entidades parceiras da Rede Social de Anadia. A autarquia, através da Rede Social, privilegiou os agregados familiares que estão a ser acompanhados pelas medidas: “Projeto Ser + em Anadia”, “Apoio na Medicação”, “Fundo Social”, “Apoio ao Arrendamento Urbano para fim habitacional”, “Apoio a estratos sociais desfavorecidos na construção, recuperação e ampliação das suas habitações”, “Serviço de Atendimento Local de Anadia”, “Rendimento Social de Inserção”, “Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Anadia”, “Resposta de Atendimento e Acompanhamento Social”, “Apoio a Famílias com Pessoas com Dificuldades Intelectual e Desenvolvimental”, “Apoio a Famílias acompanhados no âmbito da Unidade de Cuidados na Comunidade de Anadia” e ainda os indivíduos ou famílias sinalizados pelas Juntas de Freguesia.

“Esta iniciativa municipal tem como objetivo principal assinalar a época natalícia com bens alimentares próprios desta época, junto das famílias do concelho, mais necessitadas e com maior dificuldade em aceder aos mesmos”, refere a Câmara.