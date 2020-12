Covid-19: Bairrada está a inverter lista de casos ativos mas há mais três mortes

As contas do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Baixo Vouga, desta terça-feira dão conta de uma descida generalizada do número de casos ativos por Covid-19. Só Cantanhede aumentou este número nos últimos quatro dias. Vagos é o único município que tem mostrado uma queda sucessiva de casos ativos durante os vários registos das últimas semanas. Os últimos quatro dias trouxeram mais três mortes a lamentar, duas delas em Águeda e outra em Anadia.

O concelho de Águeda tem agora 374 casos ativos (menos 22 em relação à passada sexta-feira). Águeda conta com um total de 936 casos de infeção desde o início da pandemia (mais 64), mas estão recuperados 473 (mais 84) e há, agora, cinco mortes a lamentar (mais duas em relação a sexta-feira).

Em Oliveira do Bairro estão agora 185 casos ativos (menos 7 em relação a sexta-feira), para um total de infetados de 436 (mais 38 nos últimos quatro dias). Recuperaram 287 (mais 45) e há duas mortes a lamentar desde o início da pandemia.

Anadia tem agora 164 casos ativos (menos 2 nos últimos quatro dias), para um total de 459 desde o início da pandemia (mais 51). Estão recuperados 289 doentes (mais 52) e há agora 6 mortes a lamentar (mais uma em relação a sexta-feira.

Em Vagos, os números atuais dão conta de 64 casos ativos (menos 21), sendo que o registo desde o início da pandemia chega aos 304 (mais 14 em relação a sexta-feira). Há agora 239 recuperados (mais 35) e uma morte a lamentar desde o início da pandemia.

Nas contas do ACeS do Baixo Mondego, à data de 30 de novembro, a Mealhada tinha 84 casos ativos (menos 7 relação a 27 de novembro). A Mealhada tem agora 334 casos registados desde o início da pandemia (mais 21) e há 228 pessoas que recuperaram da doença (mais 28) e dois óbitos a lamentar, no total.

Em Cantanhede, as contas do ACeS do Baixo Mondego desta terça-feira dão conta de 174 casos ativos (mais 39 do que a 27 de novembro). Cantanhede tem um total de 672 casos de infrção desde o início da pandemia (mais 108), com 485 casos recuperados (mais 69) e 13 mortes a lamentar.

Veja o quadro com os números de alguns concelhos do ACeS do Baixo Mondego.