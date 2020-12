Covid-19: Casos ativos sobem em Anadia e Vagos

O número de casos ativos com Covid-19 continua a baixar na região, embora Anaia e Vagos tenham acusado uma subida ligeira nos últimos quatro dias. Os últimos dados do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Baixo Vouga, desta terça-feira , apontam mais três mortes a lamentar (Águeda, Anadia e Oliveira do Bairro)), elevando para 49 o número de óbitos na região. Ainda não há dados atualizados para Cantanhede e Mealhada

O concelho de Águeda tem agora 207 casos ativos (menos 1) em relação à passada sexta-feira). Águeda conta com um total de 1284 casos de infeção desde o início da pandemia (mais 79), mas estão recuperados 1068 (mais 79) e há agora nove mortes a lamentar associadas ao vírus (mais uma nos últimos quatro dias).

Em Oliveira do Bairro estão agora 85 casos ativos (menos 7 em relação a sexta-feira), para um total de infetados de 599 (mais 24 nos últimos quatro dias). Recuperaram 510 480 (mais 30) e há 4 mortes a lamentar desde o início da pandemia (mais uma em relação a sexta-feira).

Anadia tem agora 160 casos ativos (mais 17 nos últimos quatro dias), para um total de 721 desde o início da pandemia (mais 58). Estão recuperados 548 doentes (mais 40) e há 13 mortes a lamentar desde o início da pandemia (mais uma).

Em Vagos, os números atuais dão conta de 85 casos ativos (mais 4 em relação a sexta-feira), sendo que o registo desde o início da pandemia chega aos 460 (mais 33 em relação a sexta-feira). Há agora 373 recuperados (mais 29) e duas morte a lamentar desde o início da pandemia.

Nas contas do ACeS do Baixo Mondego, a Mealhada tinha, a 17 de dezembro, 98 casos ativos (mais 14) e tinha 438 casos registados desde o início da pandemia (mais 41), havendo 333 pessoas que recuperaram da doença (mais 24) e sete óbitos a lamentar, no total (mais 3 nos últimos dias).

Para Cantanhede ainda não temos atualização de dados, mas as contas do ACeS do Baixo Mondego do passado dia 9 davam conta de 161 casos ativos (menos 13 do que no dia 2). Cantanhede tinha àquela data um total de 730 casos de infeção desde o início da pandemia (mais 58), com 555 casos recuperados (mais 70) e 14 mortes a lamentar (mais uma desde 2 de dezembro).