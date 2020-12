Covid-19: Revisão do Estado faz descer Mealhada e Vagos no risco de contágio

Na Bairrada,Mealhada e Vagos descem para o grupo de municípios de Risco Elevado e Anadia sobe para Muito Elevado. Os restantes mantêm-se no segundo nível de risco.

A nova lista dos concelhos de risco, aprovada este sábado pelo Governo, vai entrar em vigor às 0h desta quarta-feira. São 27 concelhos que baixam para risco moderado e no escalão mais grave passam a ser 35.

Na Bairrada Mealhada e Vagos descem para o grupo de municípios de Risco Elevado (terceiro nível), quando estavam classificados em Risco Muito Elevado, o segundo patamar mais grave desta listagem.

Outra das mudanças foi a subida de Anadia para o grupo de concelhos de Risco Muito Elevado, quando na última classificação feita pelo Governo era o único município bairradido na lista dos concelhos de Risco Elevado.

No país, a nova lista divulgada, com dados nos 14 dias até 2 de dezembro, tem 73 municípios em risco moderado, 92 em risco elevado, 78 em muito elevado e 35 em extremamente elevado.



Nos dois escalões mais gravosos (risco muito elevado e risco extremo) há agora 113 municípios, que ficam sujeitos a medidas mais restritivas, nomeadamente a proibição de circulação na via pública a partir das 13h aos fins de semana, bem como o recolher obrigatório nos dias de semana a partir das 23h.



O mapa de risco voltará a ser revisto a 18 de dezembro, para vigorar durante o próximo estado de emergência que já é sabido voltará a ser renovado até 7 de janeiro.

Veja aqui as regras para os municípios de risco elevado onde se incluem Mealhada e Vagos.

Confira as regras para municípios de risco muito elevado, que abrangem Águeda, Anadia, Cantanhede e Oliveira do Bairro.