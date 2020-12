GNR: Operação “Natal e Ano Novo 2020” arranca esta quarta-feira

Para além das questões de trânsito, a GNR estará atenta às imposições legais relacionadas com o estado de emergência (restrições à circulação e recolher obrigatório).

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai a partir de hoje (dia 23) e até dia 4 de janeiro, intensificar o patrulhamento rodoviário em todo o território nacional nas vias de maior tráfego em resultado das possíveis deslocações de pessoas que possam ocorrer devido às festividades desta época do ano.

Durante a operação, a GNR alerta que estará empenhada em prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, estando ainda atenta às imposições legais decorrentes do atual estado de emergência, como as restrições à circulação e ao recolher obrigatório.

Podendo ocorrer, em especial neste período de Natal, algum aumento do tráfego, a GNR terá especial preocupação com os comportamentos de risco dos condutores que por vezes são motivadores de sinistralidade grave. Assim, os militares estarão particularmente atentos:

Ao excesso de velocidade;

A manobras perigosas;

À correta sinalização e execução de manobras de ultrapassagem, de mudança de direção e de cedência de passagem;

À utilização indevida do telemóvel;

À não circulação na via mais à direita em autoestradas e itinerários principais e complementares;

À incorreta ou a não utilização do cinto de segurança e/ou dos sistemas de retenção para crianças.

Para que os condutores tenham umas festividades tranquilas, e aos que necessariamente se tenham de deslocar, a GNR aconselha a que: