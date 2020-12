Hospital de Cantanhede distinguido pela Federação Internacional dos Hospitais

Unidade de saúde de Cantanhede é uma das 13 instituições do país reconhecida pelos serviços excecionais prestados no combate à pandemia.

Com LUSA

O Hospital Arcebispo João Crisóstomo, em Cantanhede, é uma das 13 entidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que acaba de ser distinguida pela Federação Internacional dos Hospitais pelos “serviços excecionais” que prestaram no combate à pandemia de covid-19.

No total foram distinguidas 103 instituições de 28 países. No nosso país o destaque vai também para o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e IPO de Coimbra Francisco Gentil.

Em comunicado, a Federação Internacional de Hospitais (IHF, sigla em inglês) marcou o dia de hoje, 15 de dezembro, como um dia mundial de consciencialização para os hospitais e sistemas de saúde que “prestaram serviços excecionais no combate à pandemia de covid-19”.

De acordo com aquele organismo, as instituições agora distinguidas avançaram com mudanças na prestação de cuidados de saúde, destacando-se medidas em campos como a inovaão tecnológica no diagnóstico e sistemas tratamento, entre outras.

De um total de 103 distinções, Portugal arrecadou 13: Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, o Hospital de Cascais, o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, IPO de Coimbra Francisco Gentil, a Unidade Local de Saúde da Guarda e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Para além do Hospital Arcebispo João Crisóstomo, em Cantanhede, foram também distinguidos o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, o Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, o Centro Hospitalar Universitário de São João, e os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SMPS) em parceria com a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o Ministério da Saúde, estes projetos foram apresentados a concurso no “Programa de Reconhecimento da Resposta à covid-19”, que reconheceu ações e respostas de prestadores de cuidados de saúde em todo o mundo e que foram “para além do exigível” no combate à covid-19..

Os distinguidos foram sujeitos à avaliação de um júri internacional composto por 16 especialistas do setor de saúde. E receberão agora um certificado “Beyond the Call of Duty for covid-19″.