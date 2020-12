M&A Creative Agency encerra o ano a festejar com Prémios Lusófonos 2020

A M&A Creative Agency nasceu em 1998 e ao longo destes 22 anos de existência tem conquistado inúmeros prémios. A agência apresenta uma vasta e integrada gama de serviços e produtos cujo objetivo final é comunicar com eficiência.

A M&A Creative Agency, com sede em Avelãs de Caminho – Anadia, acaba de arrecadar quatro galardões nos Prémios Lusófonos da Criatividade, festival internacional de criatividade sediado em Portugal e também o único mundialmente dedicado exclusivamente a premiar, homenagear e debater os mercados publicitários e de comunicação dos países de língua oficial portuguesa.

Com seis anos de existência, os “Lusos” têm cumprido a sua missão de enaltecer o melhor trabalho feito por agências, profissionais, estúdios e produtores em todos os países que comungam a língua portuguesa.

A M&A Creative Agency destacou-se na categoria de DESIGN, onde obteve quatro distinções com projetos de Beverage Packaging, que se traduziram numa medalha de ouro para o projeto TRABUCA Family Fine Wines; outra de prata para o projeto 4 PATAMARES – Quinta da Mata Fidalga e duas de bronze para os projetos RARÍSSIMO by Osvaldo Amado e ANTÓNIO MARINHA – Family Winery.

“Num ano completamente adverso, exigente que nos levou enquanto equipa de serviço integrado a 360º (Account, Design, Packaging I&D, Fotografia, Pós-Produção, Vídeo, Marketing Digital, Web Development), expressamos em uníssono Parabéns a todos nós, pois a liberdade criativa é a “source” para o sucesso dos projetos”, refere a agência em comunicado.

Como agência “born and made In Portugal,” desde 1998, integra no presente cerca de 60 profissionais.

Neste momento de reconhecimento, Luís Marques, CEO da agência, deixa um agradecimento especial aos parceiros de produção, VOX Artes Gráficas e Embalcut , extensivos a Pedro Guilherme Andrade (Trabuca), Fabiano Santos, Osvaldo Amado e Dina Marinha.

“Da nossa parte, é certo que iremos continuar a criar a diferença e dar o nosso contributo para incrementar a notoriedade das marcas e vinhos Portugueses”, refere o responsável.