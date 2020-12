Mais de 200 mil euros em apoio aos Bombeiros de Anadia

A terminar o ano de 2020, o Município de Anadia contabiliza mais de 200 mil euros de apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia (AHBVA) para colmatar algumas das suas carências de ordem financeira, bem como no apoio à aquisição de viaturas e equipamentos de proteção pessoal, para que o Corpo de Bombeiros possa assegurar condignamente o serviço de apoio e socorro à população anadiense.

Segundo a Câmara Municipal de Anadia, “cerca de 130 mil euros foram de apoio direto aos investimentos da corporação, nomeadamente na comparticipação para adaptação de uma viatura (cisterna), na comparticipação da equipa de intervenção permanente (EIP), bem como no apoio à sua gestão corrente”.

Agora, na última reunião do executivo, realizada no passado dia 2 de dezembro, o executivo deliberou mais de 20 mil euros de apoio extraordinário “para que possam cumprir os seus compromissos aos fornecedores e seus ativos”.

A este valor acresce ainda a assunção dos vencimentos de dois trabalhadores da autarquia que se encontram a desempenhar funções no Corpo de Bombeiros, bem como do Comandante dos Bombeiros Voluntários que, acumulando funções, passou a assumir também por nomeação, o lugar de Coordenador Municipal de Proteção Civil da Autarquia.

A Câmara Municipal assume igualmente a responsabilidade no pagamento de seguros da AHBVA, designadamente dos Bombeiros. E, neste ano atípico, o Município tem também disponibilizado, à semelhança do apoio prestado às IPSS`s, os equipamentos de proteção individual (EPI).

A presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, sublinha que face às dificuldades sentidas por todas as corporações de bombeiros do país, nomeadamente “pela falta de assunção de compromissos financeiros por várias entidades, designadamente do Estado, realidade na qual a nossa AHBVA se inclui, são as Câmaras Municipais que, mais uma vez, têm de assegurar que o Corpo de Bombeiros não entre em rotura sob pena de se fragilizar o apoio que é assegurado, em termos de emergência de saúde e proteção civil às populações”.

Na última reunião foi também aprovado a atribuição de um subsídio mensal de 2.500 euros aos Bombeiros de Anadia para suportar os encargos com uma equipa e respetiva viatura de socorro dedicada ao transporte exclusivo de doentes Covid-19, a qual já se encontra em funções, desde o passado dia 21 de novembro, e que se manterá enquanto a situação pandémica se verificar. Este dispositivo especial surge, no âmbito do Plano de Operações Nacional para o Coronavírus, coordenado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).