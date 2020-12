Mel produzido no Troviscal entre os melhores do país

Lino Tavares, produtor do concelho de Oliveira do Bairro foi distinguido com bronze No Concurso Nacional de Mel.

O mel do produtor Lino Tavares, do Troviscal, está entre os melhores do país, estatuto conseguido na última edição do Concurso Nacional de Mel, no âmbito da Feira Nacional da Agricultura, em Santarém.

O produtor do concelho de Oliveira do Bairro foi distinguido com bronze na classe de mel monofloral de eucalipto, disputando o concurso com produtores e empresas de renome nesta área.

Participaram 42 produtores nacionais, individuais ou coletivos que confiaram à prova cega do júri 73 méis de 8 classes de origem floral, numa iniciativa conjunta da Federação Nacional de Apicultores de Portugal (FNAP) e da Feira Nacional da Agricultura.

