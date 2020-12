O OBSC pode ser rampa de lançamento para três ganeses

Chegaram no início da época ao Oliveira do Bairro e pegaram de estaca na equipa comandada por Cajó. O desafio dos três jogadores do Gana os possa conduzir para o futebol profissional e um grande clube.

Kwaku Boateng, Frank Abbeyson e Isaac Kwakye têm em comum terem nascido no Gana, na cidade de Accra, capital daquele país africano, e começaram a dar os primeiros pontapés na bola no Charity Stars.

O sonho de jogar na Europa cedo despertou a atenção deste trio de ganeses que, através de um empresário ligado ao fabrico de equipamentos para o ramo da construção civil, os trouxe para Portugal e para o Beira-Mar, em 2018.

Ainda jovens, chegaram ao clube de Aveiro cheios de ilusões, mas as coisas não funcionaram a cem por cento. Boateng e Frank representaram o Beira-Mar época e meia, sendo ambos emprestados ao Anadia com a época 2019/2020 em andamento. O primeiro jogou apenas cinco minutos, em Oleiros, o segundo, algumas vezes convocado, não somou qualquer minuto. Isaac acabou por permanecer nos aurinegros, onde disputou 7 jogos, mas, na presente temporada, o seu futuro não passava pelo Beira-Mar.

E eis que emergem no Oliveira do Bairro Sport Clube (OBSC), onde, para já, encontraram a felicidade, pois têm sido apostas regulares do treinador Cajó, que já os conhecia do tempo do Beira-Mar.

