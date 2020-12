Orçamento oliveirense de 21,5 milhões com mais saúde e apoio às famílias

Com um reforço na Ação Social e na Saúde, com uma verba estimada de 600 mil euros no apoio direto às famílias, o Orçamento de Oliveira do Bairro para o próximo ano espelha outras preocupações, nomeadamente na área económica, a começar por medidas de apoio ao comércio local e restauração.

A Câmara de Oliveira do Bairro aprovou as Grandes Opções do Plano e Orçamento e Mapa de Pessoal para 2021, no valor de 21,5 milhões de euros, o que representa um aumento de mais de 1,2 milhões em relação a 2020.

O conjunto de previsões do município para 2021, foi aprovado em reunião extraordinária, na passada sexta-feira, pela maioria dos vereadores, com o voto contra dos três elementos da oposição.

Com um reforço na Ação Social e na Saúde, com uma verba estimada de 600 mil euros no apoio direto às famílias, o Orçamento de Oliveira do Bairro para o próximo ano espelha outras preocupações, nomeadamente na área económica, a começar por medidas de apoio ao comércio local e restauração, que a autarquia promete para breve, assim como a continuidade da aposta nas zonas industriais, com Vila Verde a aguardar o processo de expropriação para nova expansão, à semelhança da Palhaça e Bustos, ambas com projetos de expansão previstos para o próximo ano.

O documento apresenta ainda as principais apostas do atual executivo em termos de reforço do investimento, nas áreas da educação, do desenvolvimento económico e da requalificação da rede viária, apontando para 2021, para as zonas industriais e estradas, um valor de 3,5 milhões.

Na área da saúde, salienta-se a construção das unidades de saúde familiar da Palhaça e da União das Freguesias, já iniciadas, no valor total de 1,9 milhões de euros, e ainda o investimento a ser concretizado na requalificação da unidade de saúde familiar de Oiã.

Saiba tudo em pormenor sobre o orçamento e conheça as reações políticas aos documentos, aqui ou na edição impressa de 3 de dezembro.