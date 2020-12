Sanjoanense – Anadia de novo adiado

O Anadia Futebol Clube era para jogar amanhã na casa da Sanjoanense, em jogo em atraso, mas o azar bateu à porta a quatro jogadores com problemas de Covid-19.

Dentro da normalidade possível, se é que ela por vezes existe, o jogo Sanjoanense – Anadia, a contar para a 8.ª jornada do Campeonato de Portugal – Série D, era para ser realizado a 6 de dezembro. Porém, casos de Covid-19 no plantel do clube de São João da Madeira, levou a que a partida fosse adiada para amanhã, dia 23, às 15h.

Mas já não se vai realizar. Tudo porque desta vez foram quatro jogadores do Anadia a ficarem infetados com o novo coronavírus (estão todos assintomáticos), o que levou a novo adiamento. A partida foi remarcada para 20 de janeiro, às 15h, no Estádio Conde Dias Garcia, em São João da Madeira.

Sete dias depois, o Anadia volta a jogar um jogo que foi adiado (estava marcado para dia 19 de dezembro), da 9.ª jornada, em casa, frente ao Vila Cortez, às 19h.