O alerta foi dado por volta das 15h10. Estiveram no local os Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, com 10 operacionais.

O despiste de uma viatura ligeira acabou por provocar dois feridos ligeiros (duas mulheres), esta terça-feira, no Passadouro (Troviscal), apurou o JB no local.

O alerta foi dado por volta das 15h10. Estiveram no local os Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, com 10 operacionais, apoiados por duas ambulâncias e uma viatura para lavagem do pavimento.

Também esteve no local a GNR dos postos de Bustos e de Oliveira do Bairro.

Não se conhecem as razões que levaram ao despiste da viatura.