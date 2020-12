Veja como está a classificação do Passatempo de Natal do Jornal da Bairrada

As três publicações com mais reações no Facebook até às 12h de 5 de janeiro, serão premiadas. Confira a classificação neste momento.

Ainda está a tempo de participar no Passatempo de Natal do Jornal da Bairrada, que volta este ano a premiar os seus leitores. O desafio é que partilhe a sua árvore, presépio ou outra decoração de Natal. A iniciativa é aberta aos leitores (empresas, associações e particulares).

Com a primeira participação a chegar-nos a 2 de dezembro, o JB tem esta quarta-feira quase 200 árvores e presépios a concurso.

Lembramos que as três publicações com mais interação (gostos e reações, estão excluídos comentários e partilhas), até às 12h de 5 de janeiro, serão premiadas.

As fotos a concurso estão a ser exibidas no nosso Facebook. Pode votar, pondo gosto na(s) sua(s) preferida(s)!

Para participar, envie a foto concorrente com o nome e localidade do autor para jb@jb.pt, escrevendo no assunto “Passatempo de Natal JB”.

Os resultados serão divulgados no dia 6 de janeiro, nas plataformas digitais do Jornal da Bairrada, e na edição impressa de 7 de janeiro.

Ainda está a tempo de participar e de votar.

Nesta quarta-feira, dia 16, as 10 participações mais votadas são as seguintes: 1.º – Número 28 – Jennifer e Tiago Cuoco – Passadouro, Troviscal (Oliveira do Bairro). 2.º – Número 164 – Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção do Concelho de Oliveira do Bairro – Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro 3.º – Número 30 – Beatriz e André Martins – (Anadia) 4.º – Número 92 – Teresinha Sousa – Artesanato – Aguieira (Águeda) 5.º – Número 50 – Thomas Cravo – Oiã (Oliveira do Bairro) 6.º – Número 72 – Pedro Tavares – Outeiro de Baixo (Anadia) 7.º – Número 14 – Diana Moreira Rosa – Pedralva (Anadia) 8.º – Número 15 – Tânia Jesus – Paredes do Bairro (Anadia) 9.º – Número 49 – Centro Social Cultural e Recreativo de Paredes do Bairro

Paredes do Bairro (Anadia) 10.º – Número 66 – Martim Nogueira – Oliveira do Bairro

Vote nas suas favoritas, colocando gostos e reações no Facebook do Jornal da Bairrada. Aqui.