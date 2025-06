Jornal da Bairrada distinguido com o Prémio Cidadania na 2.ª Gala Cegonha de Ouro

O Jornal da Bairrada foi distinguido com o galardão Cidadania na segunda edição dos Prémios Cegonha de Ouro, cuja gala decorreu no passado dia 29 de maio, feriado municipal em Oliveira do Bairro. A cerimónia, promovida pela Assembleia de Freguesia de Oliveira do Bairro com o apoio da Junta de Freguesia, homenageou entidades e personalidades que se têm destacado na valorização e desenvolvimento da cidade e da freguesia.

Com sete categorias em concurso, os Prémios Cegonha de Ouro reconheceram contributos relevantes nos domínios da cidadania, cultura, comércio, desporto e atividade empresarial. A gala, apresentada pela jornalista Carolina Ferreira, foi animada pelo grupo FUOB Dixies, num ambiente festivo que celebrou o mérito e o envolvimento comunitário.

“Voz de toda a região”

Ao atribuir o Prémio Cidadania ao Jornal da Bairrada, a organização quis enaltecer o papel desempenhado por este órgão de comunicação social local, com quase 75 anos de história, na promoção da identidade regional e da participação cívica. A distinção foi atribuída em conjunto pela Assembleia de Freguesia e pelo executivo da Junta, refletindo a importância simbólica e prática de um jornal que “entra nas casas, nas rotinas e nos corações da comunidade”, como sublinhou Simão Vela, presidente da Junta de Freguesia.

“Hoje agraciamos uma figura com cerca de 75 anos, que é a voz da nossa região, o espaço onde ganham visibilidade as nossas histórias, desafios e conquistas”, referiu, destacando o valor do jornal impresso enquanto pilar de informação credível num mundo marcado pela desinformação.

A diretora do Jornal da Bairrada, Oriana Pataco, foi chamada ao palco para receber o prémio e agradeceu com emoção, sublinhando o simbolismo do reconhecimento numa terra onde o jornal nasceu, cresceu e continua a fazer história. “Este prémio é particularmente significativo por ser na categoria de Cidadania. O Jornal da Bairrada foi criado para ser a voz dos cidadãos – uma voz que informa, denuncia, mas também enaltece o que de melhor existe na nossa região”, afirmou, dedicando o prémio à atual equipa do JB, mas também a todos os que, ao longo destes 74 anos, têm contribuído para a sua história.

No seu breve discurso, Oriana Pataco frisou que Oliveira do Bairro deve ter orgulho em ter um órgão de comunicação no seu concelho – “há 78 concelhos do país que não podem dizer o mesmo” -, e alertou para a importância de valorizar os meios locais enquanto garantes do normal funcionamento da democracia. Destacou ainda o trabalho que o jornal tem feito nas escolas para combater a desinformação, sensibilizando os jovens para a importância da leitura.

“Em 2026, o JB festeja 75 anos. Esperamos celebrá-los com os oliveirenses, com os bairradinos, com todos os que têm estado ao nosso lado. Obrigada pela vossa confiança, essa continua a ser a nossa principal motivação”, concluiu a diretora do JB.

Outros prémios

A cerimónia serviu também para homenagear outros projetos e protagonistas locais. Na categoria Doce da Casa, venceu o Chef João Moreira, com as “Bateiras do Cértima”. Estavam também nomeadas as propostas “Ninhos de Cegonha” (Tiago Mota) e “Areias do Cértima” (Mauro Teles).

Na categoria Néctar dos Deuses, o prémio foi para a Carvalheira Winecreators, com a Quinta da Laboeira e a Dias Cardoso Vinhos como finalistas.

Na área do Comércio Local, dedicada este ano à atividade de cabeleireiros, o galardão foi entregue a Costa Cabeleireiros.

Em Desporto Além Fronteiras, a vencedora foi Tatiana Pinto, com Rafa Pereira e Daniel Brandão entre os nomeados.

Na categoria Dança – Coreógrafos, venceu Paulo Pinto (Grupo de Folclore Identidade Lusa), tendo como finalistas Cristina Flores e Gladys Silva.

Por fim, na categoria Empresas, a Gresart arrecadou o prémio, destacando-se também entre os nomeados, ABTF Betão, Recer, TransTDF e Kiwicoop.

Os Prémios Cegonha de Ouro revelaram-se, uma vez mais, uma oportunidade para celebrar o talento, o empenho e o espírito comunitário que caracterizam Oliveira do Bairro. Como referiu Judite Bartolomeu, presidente da Assembleia de Freguesia, “é um prémio que expressa a nossa gratidão e visa reconhecer o valor e o mérito a quem, de forma abnegada, dá muito de si à nossa terra e às nossas gentes”.

“Mais um sucesso”

Os Prémios Cegonha de Ouro foram, à semelhança do ano passado, enquadrados na iniciativa da Junta de Freguesia, Oliveira a Mexer. Esta continua a ser, para Simão Vela, uma forma relevante de celebrar o feriado municipal, num dia preenchido com múltiplas atividades e que trouxe a Oliveira do Bairro centenas de visitantes. “Tivemos, mais uma vez, o Torneio de Walking Footbal, que registou um recorde de equipas – 19 – e de pessoas – 240. Para além disso, o Festival de Tunas Séniores, onde também se verificou a presença de tunas que nos visitaram pela primeira vez, como por exemplo a Tuna Sénior da Academia de Águas Santas ou a Tuna da Universidade Sénior da Curia”, destaca o presidente da Junta. Com estes momentos, refere ainda, “conseguimos trazer muita gente nova e pela primeira vez a Oliveira do Bairro, que é afinal, um dos desígnios e razão de ser do Oliveira a Mexer.”

Simão Vela considera que esta edição se revelou “mais um sucesso”, por diversas razões. Desde logo, por ter sido alargada mais um dia, arrancando na véspera do feriado municipal. “Foi uma noite memorável, com um concerto que juntou a banda Polk e os alunos do 4.º ano das escolas da nossa freguesia, e que criou um momento muito especial em palco, uniu a comunidade e agradou às famílias e restante plateia.”

Os grupos que atuaram nos outros dias, nomeadamente na sexta-feira e no sábado, “proporcionaram momentos igualmente interessantes, com muito boas casas”, apesar de haver, no fim de semana, outro evento importante no concelho. “Decorria a Festa da Criança no Espaço Inovação, mas tivemos a preocupação de não criar dinamicas que pudessem colidir com a mesma.”

Simão Vela reforça que Oliveira do Bairro “recebeu muito bem, em particular quem nos visitou pela primeira vez e, numa próxima edição, esperamos que outras pessoas possam vir, passar um dia diferente na nossa região e provar a nossa gastronomia”.

Nos próximos dias, o executivo local conta reunir com as 12 associações da freguesia, para avaliar o retorno da sua participação. “As nossas associações, mais uma vez, responderam positivamente ao desafio e ficaram responsáveis pela parte gastronómica. É essencial ouvir o seu feedback, porque essa é também uma das razões de ser deste evento.”