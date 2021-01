Águeda empata e AFA suspende jogos deste fim de semana

Um golo de Ruizinho, já no período de descontos, impediu o Águeda de sofrer nova derrota no Campeonato de Portugal.

Em jogo antecipado da 11.ª da Série D do Campeonato de Portugal, o Águeda empatou em casa a um golo frente à Sanjoanense. No início da segunda parte, a equipa de São João da Madeira adiantou-se no marcador através de Zé Leite. O Águeda teve que ir atrás do prejuízo e o mínimo que conseguiu foi um ponto, golo apontado já em período de compensação, por Ruizinho, novo reforço dos Galos, ele que veio do Oriental.

Entretanto, por causa da Covid-19, o Anadia teve que adiar o seu jogo contra o Castro Daire para o dia 10 de março.

Jornada distrital cancelada

A Direção da Associação de Futebol de Aveiro (AFA) decidiu suspender a realização dos jogos previstos para este fim de semana. Em comunicado, o organismo justifica a decisão com a evolução da situação pandémica no país, que levou o Governo a decretar a interdição de circulação entre diferentes concelhos nos próximos dois dias.

Deste modo, o regresso das competições distritais de Aveiro, que pararam na sua totalidade no final do mês de novembro, fica adiado. “A AFA reavaliará a situação e tomará as deliberações que se impuserem”, pode ler-se no comunicado.

De referir que neste fim de semana de 9 e 10 de janeiro recomeçava o Campeonato SABSEG e o Campeonato de Esperanças e arrancava o novo Campeonato de Promessas, dedicado ao escalão de Sub-20 de futebol masculino e feminino.