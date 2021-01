Anadia com mais um jogo adiado

O Anadia era para jogar amanhã na casa do Beira-Mar, em jogo a contar para a 10.ª jornada do Campeonato de Portugal. Casos de Covid-19 no clube bairradino levaram ao adiamento do jogo para dia 3 de fevereiro.

E já vão três jogos em atraso, que foram adiados devido a casos de Covid-19. Primeiro foi a partida em casa contra o Vila Cortez, com os problemas a surgirem no clube do distrito da Guarda. O jogo foi reagendado para dia 27 de janeiro, às 15h, no Estádio Municipal de Anadia. A partida Sanjoanense – Anadia, a contar para a 8.ª jornada do Campeonato de Portugal – Série D, era para ser realizada a 6 de dezembro.

Porém, casos de Covid-19 no plantel do clube de São João da Madeira, levou a que a partida fosse adiada para amanhã, dia 23. Tal não se realizou, tudo porque desta vez foram quatro jogadores do Anadia a ficarem infetados com o novo coronavírus (estão todos assintomáticos), o que levou a novo adiamento para 20 de janeiro, às 15h, no Estádio Conde Dias Garcia, em São João da Madeira.

Como o plantel do Anadia apenas regressou aos treinos no passado dia 28 de dezembro, ainda sem os quatro jogadores que tinham testado positivo, o clube solicitou o adiamento do jogo de amanhã, dia 3, no terreno do Beira-Mar, a contar para a 10.ª jornada do Campeonato de Portugal – Série D.

Inicialmente, o clube de Aveiro rejeitou o pedido, acabando depois por se mostrar sensível ao problema que afeta os bairradinos. O jogo foi adiado e está marcado para dia 3 de fevereiro, às 15h.

Se nada de anormal acontecer até lá, o Anadia regressa à competição dia 10 de janeiro, no confronto em casa com o Castro Daire.