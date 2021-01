Anadia deixa-se empatar ao cair do pano na casa da Sanjoanense (1-1)

Em jogo que terminou à hora do almoço e relativo à 8.ª jornada (duas vezes adiado por causa do Covid-19) da Série D do Campeonato de Portugal, Sanjoanense e Anadia dividiram os pontos, após uma igualdade a um golo.

Com uma postura idêntica ao que que tem sido a sua prestação no campeonato, o Anadia entrou determinado a marcar cedo. E num relvado encharcado e pesado, difícil para as duas equipas explanarem o seu futebol, os bairradinos conseguiram esse desiderato aos 18 minutos, com Pio Júnior, a exemplo do que tinha acontecido uns dias antes diante do Sp. Espinho, a dar vantagem à sua equipa, de novo na transformação de um pontapé de penalty.

A Sanjoanense tentou responder, mas só a partir da meia hora é que pressionou um pouco, jogou mais no meio campo ofensivo, mas sem criar perigo para a baliza de Manuel Gama.

E até foi o Anadia, perto do intervalo, a dispor de excelente oportunidade para dilatar a vantagem, mas Pedro Sancho, ao segundo poste, falhou.

No início da segunda parte, Cícero, de cabeça, atirou ao lado. Miguel Valença mexeu na estrutura, apostou numa linha de cinco com três centrais e o Anadia manteve sempre o jogo controlado. E podia ter “matado” a partida aos 86 minutos, mas Pedro Silva, isolado, permitiu a defesa a Diogo Almeida.

Só que, perto do minuto 90, um passe longo da esquerda para dentro da área, Quichini teve um má abordagem ao lance, Manuel Gama saiu da baliza, e Mário empatou a partida.