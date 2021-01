Anadia empata em Lourosa frente a um dos candidatos à subida (1-1)

O Anadia empatou a um golo no terreno do Lourosa, adversário que apostou forte na subida de divisão. Foi um jogo com duas partes distintas. Na primeira, embora sem criar grandes situações de perigo, os lusitanistas estiveram mais por cima do adversário, sobretudo a partir dos 25 minutos. O seu ascendente acabaria por ser coroado com um golo aos 37 minutos, num lance em que Manuel Gama podia ter feito melhor.

Aos 44 minutos, o árbitro Pedro Ferreira expulsou Ministro, após lance com Simão Fernandes, o que acabaria por mudar a história da partida para a segunda parte.

O Anadia com um futebol mais elaborado e mais de posse, assumiu as despesas do jogo, com o Lourosa, em inferioridade numérica, a baixar as suas linhas.

Tiago Melo, aos 54 minutos, enviou a bola ao poste direito, mas foi com as mexidas a partir do banco efetuadas por Miguel Valença que os bairradinos pressionaram os locais.

Aos 77 minutos, Pio Júnior, com justiça, empatou o desafio e, minutos depois, o árbitro anulou um golo a Cícero, num lance que nos pareceu limpo.

O Anadia foi superior na segunda parte e merecia um pouco mais do que o ponto alcançado.