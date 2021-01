Anadia: Mesa de voto antecipado é nos Paços do Município

Todos os eleitores recenseados no território nacional, se assim o pretenderem, poderão exercer o voto antecipado para as eleições Presidenciais de 2021, no dia 17 de janeiro (domingo), numa mesa de voto antecipado em mobilidade que funcionará, no caso do concelho de Anadia, no edifício dos Paços do Município, entre as 8h e as 19h.

Os eleitores que pretendam votar antecipadamente em mobilidade devem manifestar essa intenção na plataforma: www.votoantecipado.mai.gov.pt, ou por via postal, à administração eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, entre 10 e 14 de janeiro.

Por outro lado, os eleitores que, por força da pandemia da doença Covid-19 estejam em confinamento obrigatório, no domicílio ou noutro local definido ou autorizado pelas autoridades de saúde que não em estabelecimento hospitalar, e desde que se encontrem recenseados no concelho da morada do local de confinamento ou em concelho limítrofe, podem votar antecipadamente, devendo manifestar essa intenção à administração eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna na referida plataforma entre 14 e 17 de janeiro.

De referir ainda que face à situação pandémica existente e, com o intuito de evitar grandes aglomerações de pessoas, foram feitos desdobramentos em algumas assembleias de voto, nomeadamente na União de Freguesias de Arcos e Mogofores e nas freguesias de Sangalhos e Moita, onde foi criada mais uma secção de voto.