Anadia regressa à competição este sábado. Águeda volta a jogar em casa

Um mês e dois dias depois do último jogo oficial (14 de dezembro, contra o Estrela da Amadora, em casa, para a Taça de Portugal), o Anadia FC, depois de ver quatro jogos adiados por causa da Covid-19, está de regresso à competição. É já este sábado, às 15h, em casa, frente ao Sporting de Espinho, no arranque da segunda volta do Campeonato de Portugal.

Depois de casos positivos conhecidos nos adversários, o que levou ao adiamento dos jogos, o novo coronavírus também fez das suas em cinco jogadores no Anadia. Ultrapassado o problema o clube bairradino, única equipa que ainda não perdeu na Série D, regressa com o espírito de entrar com o pé direito, como aconteceu na abertura do campeonato, onde ganhou em Ovar aos tigres da Costa Verde, por 1-0.

Os espinhenses, que mudaram de treinador recentemente (entrou Bruno China, que como jogador se notabilizou ao serviço do Leixões), estão em zona de descida, precisam de pontos, prevê-se, como tantos outros, um jogo competitivo e de resultado imprevisível.

O Águeda inicia também a segunda volta em casa, com a receção ao Vila Cortez, último classificado com apenas três pontos conquistados, precisamente contra os Galos. Este poderá ser um jogo à medida da equipa comandada por Zé Nando, que já não vence há três jogos.