Anadia vence Espinho com golo de Pio Júnior

O Anadia iniciou a segunda volta do Campeonato de Portugal – Série D como começou a primeira. Venceu de novo o Sporting de Espinho, agora em casa, e também por 1-0, com a particularidade, tal como aconteceu no Estádio Marques da Silva, em Ovar, casa emprestada dos espinhenses, com o golo a ser marcado cedo, aos 12 minutos, a castigar uma falta dentro da área de Dani sobre Nuno Pereira. Da marca dos onze metros, Pio Júnior não vacilou e garantiu os três pontos ao Anadia, num jogo mal jogado e marcado três expulsões, duas para os bairradinos e uma para os tigres da Costa Verde.

ANADIA: Manuel Gama; Tiago Melo, Tiago Correia, Simão Fernandes e Nivaldo; David Brás (Tiago Borges, 74)), Hélder Castro e Hugo Muxa; Pedro Silva (Leandro Borges, 58), Pio Júnior (Pedro Sancho, 74) e Nuno Pereira (Tamble, 74; Cícero, 90+3).

Treinador: Miguel Valença