Avelãs de Cima: Quatro caixões abandonados numa ravina

As urnas foram encontradas na zona do Moinho do Pisco.

O caso está a ser investigado pela GNR de Anadia. Quatro urnas novas foram encontradas ao final do dia de ontem (domingo, dia 24 de janeiro) numa ravina, na estrada que liga Boialvo a Mortágua, na zona do Moinho do Pisco, freguesia de Avelãs de Cima.

Segundo o autarca de Avelãs de Cima, Manuel Veiga, um cidadão da freguesia, ao passar no local, terá sido confrontado com o estranho achado, contactando de imediato a Junta de Freguesia: “seriam umas 18h quando fui avisado da situação e hoje, às 8h30, estava no local”.

A GNR foi contactada e está a proceder à investigação da situação, revelou Manuel Veiga, que confessa que em 12 anos de vida autárquica nunca fora confrontado com algo semelhante.

