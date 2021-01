Câmara de Oliveira do Bairro apoia Bombeiros com 65 mil euros

O Município de Oliveira do Bairro reforçou o apoio financeiro anual à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, aprovando o valor de 65 mil euros, mais 5 mil do que em 2020.

No ano passado, o município atribuiu a esta associação apoios financeiros no valor total de 150 mil euros, correspondentes ao apoio anual (60 mil euros), apoio extraordinário no âmbito da perda de receitas devido à pandemia (40 mil euros), aquisição de equipamento de escoramento e salvamento em valas (12.500 euros) e pagamento da segunda e última tranche (37.500 euros), de um total de 75 mil euros, destinados à aquisição de um Veículo Florestal de Combate a Incêndios, que já se encontra ao serviço da corporação.

De acordo com Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal, a verba atribuída “não inclui outros apoios que ainda podem ser concedidos durante este ano, quer para investimento, quer para apoiar os nossos bombeiros nos custos assumidos no âmbito da sua atividade de proteção civil, ainda para mais neste contexto difícil de pandemia”.

Para o autarca de Oliveira do Bairro, “é fundamental que os nossos bombeiros tenham os recursos financeiros e logísticos para responder de forma eficaz, e em segurança, às necessidades da nossa população e é por essa razão que continuamos a trabalhar em parceria com a associação, no sentido de encontrarmos as melhores soluções para eventuais carências que possam surgir”.