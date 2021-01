Câmara Municipal quer assumir gestão de antigos edifícios Antituberculose

Este processo já se arrasta há décadas mas só agora houve permissão para a intervenção e gestão, sendo vontade da autarquia adquirir aqueles espaços para que possam ser incluídos no património municipal.

Ao abrigo do diploma da transferência de competências no domínio da Gestão do Património imobiliário público sem utilização, a Câmara Municipal de Anadia deliberou, na sua última reunião de executivo, propor à tutela a aceitação da gestão dos antigos edifícios dos Serviços de Luta Antituberculosa (SLAT) de Anadia e de Sangalhos.

Em nota de imprensa, a autarquia anadiense refere ser “pretensão da autarquia instalar no edifício de Anadia, o Centro de Emergência e Socorro do INEM, atualmente localizado no Anadia Sports Center. Em Sangalhos, o espaço será vocacionado para o associativismo, formação e para instalação de caixa multibanco”.

Face ao avançado estado de degradação em que se encontram os imóveis, o Município irá fomentar a respetiva recuperação, conservação e utilização, de forma a dotá-los das mínimas condições de utilização, permitindo assim a fruição pública destes espaços e um uso mais eficiente dos recursos.

A presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, considera que “esta é uma oportunidade para realizar uma intervenção naqueles edifícios, de forma a preservar a edificação, criando as condições condignas para a sua utilização, bem como a história e a memória que os mesmos encerram na função que tiveram”, acrescentando que “a requalificação dos edifícios será suportada pela autarquia”.

A autarca lamenta ainda que este processo “se arraste há décadas e que só agora haja permissão para a intervenção e gestão”, tendo recordado que “a proposta de aquisição que foi outrora apresentada tarda na sua concretização”, assegurando que “a autarquia irá manter esta pretensão de forma a que os edifícios possam, futuramente ser incluídos no património do Município”.