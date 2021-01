Covid-19: Águeda e Oliveira do Bairro com maior aumento de casos ativos

Águeda e Oliveira do Bairro registaram 50 novos casos ativos nos últimos quatro dias.

Oliveira do Bairro

Águeda e Oliveira do Bairro são os concelhos da Bairrada (ACeS Baixo Vouga) a registar um aumento de casos ativos de Covid-19 nos últimos quatro dias. Juntos, somam 50 novos casos: mais 31 em Águeda e 19 em Oliveira do Bairro. Anadia mantém o número de casos ativos (227) e Vagos desce (de 88 para 72 casos ativos).

Destaque ainda para o número de mortos: mais 1 em Águeda, mais 2 em Anadia e mais 1 óbito a lamentar em Vagos.

Relativamente à Mealhada (ACeS Baixo Mondego), os últimos dados de que temos conhecimento datam de 31 de dezembro. A Mealhada registava, nessa altura, 143 casos ativos.

Nas contas do ACeS do Baixo Vouga, na noite desta terça-feira, Águeda passava a ter 298 casos ativos (mais 31 em relação a sexta-feira). Águeda conta com um total de 1560 casos de infeção desde o início da pandemia, entretanto recuperaram 1251 e há 11 mortes a lamentar (mais uma em relação a sexta-feira).

Oliveira do Bairro tem agora 730 casos confirmados desde o início da pandemia. Os casos ativos subiram de forma significativa nos últimos dias (mais 19), sendo agora um total de 121.

Anadia manteve o número de casos ativos desde sexta-feira: 227. No entanto, registou mais duas mortes por Covid-19 (são, neste momento, 16). Desde o início da pandemia, o concelho registou 990 casos confirmados.

Vagos é o único concelho da Bairrada pertencente ao ACeS Baixo Vouga a baixar o número de casos ativos. Há neste concelho, neste momento, 72 casos ativos, menos 16 do que na passada sexta-feira. Há, porém, o registo de mais um óbito. Desde o início da pandemia, Vagos conta com 572 casos confirmados.