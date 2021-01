Covid-19: Bairrada continua a crescer no número de novos casos e mortes

Em quatro dias morreram mais sete pessoas na Bairrada com complicações associadas à doença, que que se juntam aos 10 óbitos de Cantanhede no prazo de uma semana.

Os últimos quatro dias continuaram a trazer um aumento de novos casos e casos ativos de Covid-19 nos municípios da Bairrada, assim como o registo de mais óbitos. Em quatro dias morreram mais sete pessoas com complicações associadas à doença, que se juntam aos 10 óbitos de Cantanhede no prazo de uma semana.

Nos dados do ACeS do Baixo Vouga, na noite desta terça-feira, Águeda tinha 565 casos ativos (mais 25 em relação a sexta-feira). Águeda conta com um total de 2264 casos de infeção desde o início da pandemia (mais 171), entretanto recuperaram 1677 (mais 143) e há 22 mortes a lamentar (mais três nos últimos quatro dias).

Anadia tem 330 casos ativos (mais 12 em relação a sexta-feira). O concelho regista 1370 casos de infeção desde o início da pandemia (mais 94 desde sexta-feira). Anadia tem 21 mortes a lamentar associadas à Covid-19 (mais uma nos últimos quatro dias). Recuperaram 1019 doentes (mais 81).

Oliveira do Bairro tem agora 274 casos ativos (mais 7 nos últimos quatro dias). Desde o início da pandemia, o concelho regista 1026 casos de infeção (mais 67 desde sexta-feira). Recuperaram da doença 746 pessoas (mais 58). Há seis mortes a lamentar desde o início da pandemia (mais duas nos últimos quatro dias).

Em Vagos, o número de casos ativos é de 163 (mais 19 em relação a sexta-feira). Desde o início da pandemia, Vagos conta com 770 casos confirmados. no concelho (mais 50). Recuperaram da doença 601 pessoas (mais 30). Vagos regista 6 mortes desde o início da pandemia (mais uma desde sexta-feira).

Na Mealhada há 438 casos ativos (mais 104), num concelho que acumula desde o início da pandemia um total de 1020 casos de infeção (mais 110). Estão recuperados 568 casos (mais 6 em relação a sexta-feira) e há 14 mortes a lamentar desde o início da pandemia.

Em Cantanhede, o concelho tem atualmente 1599 casos acumulados desde o início da pandemia (mais 382 em relação à passada terça-feira). Estão ativos 560 (mais 243). Entretanto, já recuperaram da doença 1009 pessoas (mais 129), num concelho onde o total de óbitos desde o início da pandemia chega aos 30 (mais 10).

Recorde-se que quase toda a Bairrada, na avaliação feita pelas entidades de saúde, tinha um índice superiro aos 960 casos por 100.000 habitantes, situação que coloca os municípios no patamar mais alto do país em termos de risco de infeção, como podemos ler aqui.