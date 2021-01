Covid-19: Casos ativos sobem na Bairada com Águeda e Anadia nos 100 novos casos em três dias

Só a Mealhada e Vagos travam a tendência de subida do número de casos ativos pelo novo Coronavírus em toda a Bairrada. No resto do território os número estão a disparar e Águeda e Anadia registaram cerca de 100 novos casos de infeção nos últimos três dias.

Nas contas do ACeS do Baixo Vouga, na noite desta sexta-feira, Águeda passava a ter 267 casos ativos (mais 70 em relação a terça-feira). Águeda conta com um total de 1478 casos de infeção desde o início da pandemia (mais 109), mas estão recuperados 1201 (mais 38) e há 10 mortes a lamentar associadas ao vírus desde o início da pandemia (mais uma em relação a terça-feira)

Anadia tem agora 227 casos ativos (mais 31 desde terça-feira, para um total de 927 desde o início da pandemia (mais 100). Estão recuperados 686 doentes (mais 69) e há 14 mortes a lamentar desde o início da pandemia.

Em Oliveira do Bairro estão agora 102 casos ativos (mais 20 em relação a terça-feira), para um total de infetados de 680 (mais 39 nos últimos três dias). Recuperaram 574 (mais 19) e há 4 mortes a lamentar desde o início da pandemia.

Em Vagos, os números atuais dão conta de 88 casos ativos (menos 8 em relação a terça-feira), sendo que o registo desde o início da pandemia chega aos 554 (mais 30). Há agora 464 recuperados (mais 38) e duas morte a lamentar desde o início da pandemia.

Quanto ao ACeS do Baixo Mondego, a Mealhada tinha, no dia 31 de dezembro, 143 casos ativos (menos 47). E regista 595 casos desde o início da pandemia (mais 32), havendo 443 pessoas que recuperaram da doença (mais 782) e nove óbitos a lamentar (mais um).

Para Cantanhede não temos atualização de dados, mas as contas do ACeS do Baixo Mondego do passado dia 9 davam conta de 161 casos ativos . Cantanhede tinha àquela data um total de 730 casos de infeção desde o início da pandemia, com 555 casos recuperados e 14 mortes a lamentar.