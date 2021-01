Covid-19: Número de casos ativos na Bairrada com ligeiro alívio nos últimos dias

Os últimos três dias trouxeram, no entanto, nove mortes associadas à doença, sendo que cinco delas foram registadas no concelho de Anadia.

Apesar do número crescente de novas infeções, os municípios da Bairrada registaram desde o passado sábado uma ligeira redução de casos ativos.

O concelho de Águeda, segundo os últimos dados do ACeS do Baixo Vouga, tem agora 722 casos ativos (menos 11 em relação a sábado). Águeda conta com um total de 2718 casos de infeção desde o início da pandemia (mais 151), entretanto recuperaram 1971 (mais 162) e há 25 mortes a lamentar desde o início da pandemia.

Anadia tem 405 casos ativos (menos 7 em relação a sábado). O concelho regista 1617 casos de infeção desde o início da pandemia (mais 93 desde sábado). Anadia passar a ter 26 mortes a lamentar associadas à Covid-19 (mais 5 nos últimos três dias) . Recuperaram 1186 doentes (mais 95).

Oliveira do Bairro tem agora 284 casos ativos (menos 39 nos últimos três dias). Desde o início da pandemia, o concelho regista 1172 casos de infeção (mais 35 desdesábado). Recuperaram da doença 880 pessoas (mais 72). Há oito mortes a lamentar desde o início da pandemia (mais duas nos últimos três dias).

Em Vagos, o número de casos ativos é de 209 (menos 18 em relação a sábado). Desde o início da pandemia, Vagos conta com 890 casos confirmados no concelho (mais 28 ). Recuperaram da doença 673 pessoas (mais 44). Vagos regista 8 mortes desde o início da pandemia (mais duas em relação a sábado).

Para a Mealhada ainda não conseguimos atualizar os dados. Nodia 21 havia 523 casos ativos, para um total acumulado desde o início da pandemia de 1123 casos de infeção. Estavam recuperados 584 doentes. A Mealhada tem 16 óbitos a lamentar desde o início da pandemia.

Em Cantanhede, também dados respeitantes a dia 21, temos 667 casos ativos. Já recuperaram da doença 1034. Desde o início da pandemia há o registo de 1732 casos acumulados, num concelho onde o total de óbitos chega aos 31.