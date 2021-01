Covid-19: Todos os concelhos da Bairrada com aumento expressivo de infeção

Não param de crescer na região os novos casos e, consequentemente, os casos ativos de Covid-19. Os últimos quatro dias continuaram a trazer um aumento de infeções em todos os municípios.

Sem os números da Mealhada (que ainda não conseguimos atualizar), a Bairrada, desde a passada terça-feira, registou 793 novos casos de infeção, dos quais 303 são de Águeda. Nos casos ativos, nos últimos quatro dias o aumento registado foi de 470 casos em toda a região.

Para Águeda, os dados do ACeS do Baixo Vouga, atualizados este sábado, dão conta de 733 casos ativos (mais 168 em relação a terça-feira). Águeda conta com um total de 2567 casos de infeção desde o início da pandemia (mais 303), entretanto recuperaram 1809 (mais 132) e há 25 mortes a lamentar (mais três nos últimos quatro dias).

Anadia tem 412 casos ativos (mais 82 em relação a terça-feira). O concelho regista 1524 casos de infeção desde o início da pandemia (mais 154 desde terça-feira). Anadia mantém 21 mortes a lamentar associadas à Covid-19 . Recuperaram 1091 doentes (mais 72).

Oliveira do Bairro tem agora 323 casos ativos (mais 49 nos últimos quatro dias). Desde o início da pandemia, o concelho regista 1137 casos de infeção (mais 111 desde terça-feira). Recuperaram da doença 808 pessoas (mais 62). Há seis mortes a lamentar desde o início da pandemia.

Em Vagos, o número de casos ativos é de 227 (mais 64 em relação a terça-feira). Desde o início da pandemia, Vagos conta com 862 casos confirmados. no concelho (mais 92). Recuperaram da doença 629 pessoas (mais 28). Vagos regista 6 mortes desde o início da pandemia .

Para a Mealhada ainda não conseguimos atualizar os dados. Na passda terça-feira havia 438 casos ativos, num concelho que acumulava desde o início da pandemia um total de 1020 casos de infeção . Estavam recuperados 568 casos e eram 14 mortes a lamentar desde o início da pandemia.

Em Cantanhede, o concelho tem atualmente 1732 casos acumulados desde o início da pandemia (mais 133 em relação à passada terça-feira). Estão ativos 667 (mais 107). Entretanto, já recuperaram da doença 1034 pessoas (mais 25), num concelho onde o total de óbitos desde o início da pandemia chega aos 31 (mais 1).