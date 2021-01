Foto de anadiense representa Portugal em Campeonato do Mundo

Portugal estará em competição com mais 37 países do mundo inteiro. A classificação final e respetivos vencedores serão divulgados a 19 de abril.

Uma foto de Emanuel Elias vai representar Portugal no Campeonato do Mundo de Fotografia (World Photographic Cup), na categoria de Casamento. Trata-se de uma competição por seleções, estando a Seleção Nacional a cargo da APPIMAGEM, com o selecionador André Boto. O concurso é organizado pela Federação de Fotógrafos Europeus (FEP) e pelos Fotógrafos Profissionais da América (PPA).

A foto de Emanuel Elias foi escolhida de forma unânime, o que surpreendeu o fotógrafo profissional com estúdio em Vilarinho do Bairro, que nunca tinha participado em nada do género. “Fiquei super feliz, primeiro pelo reconhecimento da seleção, mais ainda por representar Portugal.”

Portugal já foi duas vezes campeão nesta competição. Recorde-se que, no ano passado, outro anadiense teve uma fotografia sua a concurso nesta competição. Foi uma fotografia de Pedro Nóbrega e representou Portugal na categoria “Publicidade”.

Emanuel Elias tem 41 anos. É natural de Coimbra mas mora em Horta, Anadia, desde que, há 15 anos, veio trabalhar com um colega do ramo.

Leia a notícia completa na edição de 21 de janeiro do JB