Guia Michelin destaca dois restaurantes da Bairrada

Os restaurantes “O Típico”, de Águeda, e “Marquês de Marialva”, de Cantanhede, estão na lista dos 38 restaurantes nacionais que ostentam o selo “Bib Gourmand” do lendário Guia Michelin, introduzido pelo guia vermelho desde 1997, por entre as famosas estrelas e talheres.

O selo Bib Gourmand distingue os restaurantes que oferecem boa comida a preços moderados, mas num patamar de excelência, aprovado pelo crivo exigente dos inspetores Michelin.

O Jornal da Bairrada foi conhecer os segredos dos eleitos da Bairrada. A simpatia do casal que gere o restaurante O Típico faz-nos sentir de imediato em casa, com todo o conforto que a sala e a comida oferecem e, no caso do Marquês de Marialva, apesar dos desafios que se colocaram à restauração num atípico 2020, o restaurante vê esta distinção como um verdadeiro impulso para um ano tão difícil que veio interromper uma rota de subida de negócio que se mantinha há cinco anos.

