Perfichapa premeia colaboradores e fixa salário mínimo em 700 euros

A Perfichapa, com unidades em Águeda e Borralha, emprega atualmente mais de 80 pessoas e tem vindo a crescer de forma sustentada.

A administração da empresa aguedense Perfichapa decidiu premiar os seus colaboradores pelo bom desempenho da empresa e fixou o salário mínimo em 700 euros para 2021, ajustando acima do estabelecido pelo governo (mais 35 euros).

Com mais de 20 anos de atividade, a Perfichapa emprega atualmente mais de 80 pessoas e tem vindo a crescer de forma sustentada. É líder de mercado como retalhista de painel sandwich, e produtor de chapa perfilada, calhas, remates e outros acessórios. Possui duas unidades em Águeda e Batalha, prevendo a sua expansão para outros pontos do país.

Carlos Pereira, administrador da empresa de Águeda, frisou que “é às pessoas e ao empenho da equipa que se deve o crescimento da empresa”, daí este prémio, acrescentando ainda que “a motivação das equipas leva a elevados níveis de satisfação e de produção, envolvendo-se todos nos objetivos a atingir”.

Em 2020, esta empresa viu a sua atividade evoluir mais de 60%, tendo um significativo crescimento dos seus resultados. Aumentou o seu quadro de pessoal em mais 40 pessoas e os investimentos superaram o milhão de euros, “tudo isto num ano de pandemia”, salientou Carlos Pereira.

A Perfichapa é uma das 23 empresas do grupo CVSP, detido integralmente por Carlos Vítor Santos Pereira. O grupo conta com cerca de 1.900 colaboradores, com empresas sediadas em todo o país.