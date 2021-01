Presidenciais: Só Mealhada coloca Ana Gomes à frente de Ventura na Bairrada

Os municípios da Bairrada associaram-se ao país ao votarem de forma expressiva no candidato Marcelo Rebelo de Sousa, que ontem à noite foi reeleito para um segundo mandato presidencial.

Nas outras contas da noite, pela Bairrada, destaca-se o segundo lugar de Ana Gomes apenas na Mealhada, uma vez que em todos os restantes municípios foi André Ventura o segundo candidato com mais votos. Destaque-se, também, o facto de o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, Tiago Mayan Gonçalves, ter conseguido a quarta posição em Oliveira do Bairro e Vagos.

A abstenção na Bairrada oscilou entre os 58.93% na Mealhada e os 61.67% em Cantanhede, quando no país foi de 60,51%.

Olhando para os números dos concelhos bairradinos, Águeda teve uma abstenção de 60.33% e os resultados foram os seguintes:

Em Anadia, onde foi esmagadora a votação em Marcelo Rebelo de Sousa, a abstenção foi de 59.68%. Os resultados totais foram estes:

Em Cantanhede, município da Bairrada com a taxa de abstenção mais elevada (61.67%), Marcelo Rebelo de Sousa venceu com mais de 66 por cento dos votos. Feitas as contas, os resultados foram os seguintes:

A Mealhada, como já referimos, foi o único concelho da Bairrada onde Ana Gomes aparece à frente de André Ventura nos resultados eleitorais. Aqui a abstenção foi de 58.93%, a mais baixa de toda a região.

Os resultados gerais foram estes:

Em Oliveira do Bairro, Marcelo Rebelo de Sousa obtém a segunda melhor percentagem de votos em toda a Bairrada, com 67.37% dos votos do concelho. Tiago Mayan Gonçalves é quarto neste concelho, onde a abstenção foi de 59.27%. Os resultados gerais foram os seguintes:

Em Vagos, a abstenção foi de 59.64%. Este concelho acompanhou a maioria dos concelhos da região, onde à semelhança de Oliveira do Bairro, Tiago Mayan Gonçalves chegou à quarta posição, embora com o mesmo número de votos de Marisa Matias. Eis aqui todos os resultados:

No Distrito de Aveiro, onde a abstenção chegou aos 57.22%, Marcelo Rebelo de Sousa conquistou 65.66 por cento dos votos, com Ana Gomes a conseguir 11.82%. Seguiu-se André Ventura com 9.62%, Marisa Matias com 3.87%, Vitorino Silva com 3.59%, Tiago Mayan com 3.10% e João Ferreira com 2.34%.