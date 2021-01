Testes Covid-19 para funcionários e professores

Para além do pessoal docente e não docente das escolas, a Câmara de Oliveira do Bairro alargou a medida aos colaboradores da autarquia.

O Município de Oliveira do Bairro começou, na passada segunda-feira, a fazer testes de diagnóstico à Covid-19 aos funcionários e professores do Agrupamento de Escolas local.

“O teste está a ser feito aos colaboradores do Município e a professores das nossas escolas que aceitaram, de forma voluntária, realizar este diagnóstico, num universo de cerca de 700 pessoas”, disse a vereadora da saúde, Lília Ana Águas, apontando que “tem havido bastante adesão, o que demonstra que as pessoas estão preocupadas e que querem ser elementos ativos na proteção da saúde pública”.

Para além do pessoal docente e não docente das escolas do concelho, o Município de Oliveira do Bairro alargou a medida a todos os colaboradores da autarquia, que queiram, voluntariamente, fazer o teste.

O objetivo desta iniciativa é, segundo a autarca, “contribuir para a deteção precoce e necessário isolamento de eventuais casos positivos, identificando e quebrando cadeias de transmissão do SARS- CoV-2”.

Os testes rápidos de antigénio, que se destacam pela rapidez do resultado, possibilitando a redução e controle da transmissão, assim como uma mais rápida identificação das pessoas infetadas e isolamento dos infetados, estão aprovados pelo INFARMED e considerados como aceites em Portugal pelas autoridades competentes, dado que apresentam os padrões de desempenho com valores de sensibilidade superior ou igual a 90% e de especificidade superior ou igual a 97%.

Esta iniciativa do Município de Oliveira do Bairro é complementar à Estratégia Nacional de Testes para o SARS-CoV-2 e está alinhada com as recomendações da Comissão Europeia e da Organização Mundial de Saúde.