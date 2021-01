Unidade Móvel presta cuidados de saúde

A Câmara Municipal de Cantanhede recebeu uma viatura para funcionar como “unidade móvel de intervenção precoce/unidade de cuidados na comunidade, no âmbito de atividades de prestação de cuidados de saúde às respetivas populações”. A entrega foi formalizada no final da semana passada na sede da Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra (CIM-RC), na sequência da assinatura do protocolo que estabelece as condições de utilização do veículo.

Articulação entre a Câmara e ARS Centro

Assinado pela presidente da autarquia cantanhedense, Helena Teodósio, o presidente da CIM-RC, José Carlos Alexandrino, e a presidente do Conselho Diretivo da ARS -Administração Regional de Saúde do Centro, Rosa Reis Marques, o documento estabelece que “a utilização da unidade móvel de saúde será da responsabilidade da ARS Centro e do Município de Cantanhede, que se articulam entre si e disponibilizam o pessoal técnico que constituirá as equipas de intervenção, bem como os recursos necessários à implementação do projeto”.



Segundo o que consta no protocolo, à Câmara Municipal cabe “efetuar o pagamento da contrapartida nacional do financiamento comunitário e das despesas que venham a ser consideradas como não elegíveis na operação, bem como qualquer correção financeira que lhe seja imputável decorrente do não cumprimento das obrigações constantes do termo de aceitação”.



A autarquia tem também de disponibilizar os técnicos da área social e o material necessário para a utilização da viatura no serviço às populações, assegurar todos os procedimentos e diligências necessárias à utilização da viatura, bem como suportar os encargos com os equipamentos de desgaste e com os seguros de danos próprios de responsabilidade civil automóvel e seguro de ocupantes, entre outros aspetos.



À ARS-Centro compete facultar os profissionais de saúde e o material de consumo clínico e médico necessário para a prestação de cuidados de saúde à população, assegurando a sua integração nas equipas de que fazem parte os técnicos de ação social disponibilizados pelo município.