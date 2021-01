Viv’Arte sem trabalho não resiste à pandemia e declara insolvência

Depois de mais de três dezenas de anos a reconstituir a história do país e do mundo, esta companhia de Oliveira do Bairro viu-se obrigada a tomar esta decisão devido à pandemia.

A companhia de teatro Viv’Arte declarou insolvência no final do ano passado, arrastando para o desemprego 32 artistas.

Depois de mais de três dezenas de anos a reconstituir a história do país e do mundo, aqui e além fronteiras, esta companhia artística de Oliveira do Bairro viu-se obrigada a tomar esta decisão devido à pandemia, que cancelou abruptamente todo o seu serviço.

Depois do rombo que a Covid-19 provocou na sociedade – e na cultura em particular – começou a ser difícil para o projeto aguentar os compromissos com os seus colaboradores e com outros credores, muito mais quando, depois do verão e no final do ano, a infeção voltou a adiar eventos.

