Agrupamento de Escolas recebe computadores disponibilizados pelo Município

O Município de Anadia disponibilizou, nesta fase, mais 30 computadores, para serem distribuídos pelos alunos que se encontram sinalizados, pelo Agrupamento de Escolas de Anadia, sem meios informáticos em casa, para terem acesso ao ensino não presencial, proporcionando-lhes assim melhores condições de aprendizagem.

Deste material alguns desses computadores são fixos, mas equipados com as devidas câmaras e pen para acesso a wi-fi, e outros são portáteis, além de mais equipamentos de acesso à internet, com planos ativos por seis meses.

Para além do material informático, a autarquia anadiense continua a apoiar, nomeadamente os alunos oriundos de famílias com maior fragilidade económica, adotando outro tipo de medidas, para fazer face às dificuldades criadas pela pandemia do Covid-19, de onde se salienta o fornecimento gratuito de refeições, em regime de take away, a crianças do Pré-Escolar e alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, enquadrados nos escalões A e B, assim como o transporte dos alunos, cujos pais não têm meios próprios para os levar à escola de acolhimento.