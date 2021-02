Águeda distinguida pela programação desportiva em tempo de pandemia

O primeiro lugar na “Presença Digital no Desporto do ano 2020” e o segundo lugar na “Intervenção Covid-19 no Desporto do ano 2020” foram os galardões atribuídos pela Plataforma Cidade Social.

A Câmara de Águeda foi distinguida, entre 130 Municípios de todo o país, com dois prémios pela sua atuação na área do Desporto, em altura de pandemia e apesar dos constrangimentos provocados pela situação epidemiológica.

O primeiro lugar na “Presença Digital no Desporto do ano 2020” e o segundo lugar na “Intervenção Covid-19 no Desporto do ano 2020” foram os galardões atribuídos pela Plataforma Cidade Social, que esteve, na passada sexta-feira, na Câmara de Águeda para entregar as distinções.

“O Município de Águeda assume o desafio de promover políticas desportivas que conduzam a um aumento da prática da atividade física e desportiva na população do Concelho, uma estratégia que se traduz na implementação de várias dinâmicas ao longo do ano nos vários equipamentos desportivos municipais e em articulação com as associações e coletividades do concelho”, disse Edson Santos, vice-presidente da Câmara, sublinhando que estas duas distinções reconhecem precisamente o trabalho desenvolvido pelo Município nesta área e num ano que foi “particularmente difícil”.

Edson Santos salienta o papel das associações desportivas, dos dirigentes e atletas do Município, frisando que estes galardões premeiam o seu empenho e dedicação e são o reconhecimento do trabalho de todos em prol do Desporto e da atividade física.

De recordar que estes galardões, que reconhecem as boas práticas implementadas em Águeda, surgem na sequência de um concurso de âmbito nacional, englobando as cerca de 130 autarquias que integram o programa Municípios Amigos do Desporto, e distingue o trabalho realizado pelo Município de Águeda durante o ano 2020 nesta área.

Para prémio “Presença Digital 2020”, que Águeda venceu na categoria dos municípios entre 10 e 50 mil habitantes, contou a dinâmica implementada pelo Município através das várias redes sociais (Facebook do Município de Águeda, do Centro Municipal de Marcha e Corrida de Águeda e do Águeda Bike Park). Nestes espaços online, foram realizados diversos eventos de promoção da atividade física. “Mantenha-se ativo em casa com o Centro de Marcha e Corrida de Águeda!” foi uma das atividades desenvolvidas, em que foram publicadas diariamente aulas online para promover o exercício físico da população que se encontrava em isolamento nas suas habitações.

Foram ainda disponibilizados online diversos conteúdos e informações sobre as atividades desportivas ao ar livre nos espaços naturais do concelho, para além de terem sido transmitidos em direto eventos desportivos, como a última etapa do Campeonato Nacional de Motocross ou o Friendship Tour.

A Câmara Municipal conquistou ainda o segundo lugar pelas práticas implementadas no âmbito da Covid-19. A adaptação dos espaços desportivos, em respeito pelas normas das autoridades de saúde, bem como uma gestão ajustada à situação pandémica dos eventos que se realizaram em 2020 foram realçadas neste prémio.