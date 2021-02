Anadia sofre a primeira derrota em São João de Ver

E ao 14.º jogo para o Campeonato de Portugal – Série D, o Anadia conheceu pela primeira vez a derrota, por 2-0. Foi na casa do São João de Ver, um adversário que luta pelos mesmos objetivos dos bairradinos, e que tem nas suas fileiras ex-jogadores e treinadores, que já vestiram a camisola azul e branca.

E foi precisamente um desses jogadores, Marcelo Santiago, na foto a disputar um lance com Simão Fernandes, que abriu o marcador aos 16 minutos, num excelente chapéu de fora da área a Manuel Gama.

O Anadia nunca conseguiu ligar o jogo, o São João de Ver mostrava-se mais forte nos duelos e mais agressivo sobre a bola, e nunca deu espaços aos bairradinos.

No segundo tempo com as alterações efetuadas por Miguel Valença, o Anadia tentou chegar ao empate, mas os malapeiros controlaram sempre a parcas iniciativas atacantes dos bairradinos, que continuaram a cometer os mesmos pecados da primeira parte. A equipa nunca conseguiu chegar com critério ao último reduto dos locais, num jogo em que nenhum dos guarda-redes fez uma defesa digna desse nome.

O Anadia tentou, aos 90 minutos, Nuno Pereira atirou ao lado e, foi já em período de descontos, que o São João de Ver consumou a vitória por Alex Oliveira.