Anadia vence Beira-Mar e sobe à liderança

Fausto Lourenço voltou a ser decisivo, ao marcar pelo terceiro jogo consecutivo, dando a vitória ao Anadia no terreno do Beira-Mar. Um triunfo que valeu à formação bairradina a liderança na Série D do Campeonato de Portugal.

O Anadia continua de vento em popa. Em jogo em atraso da 10.ª jornada, os bairradinos deslocaram-se a Aveiro para medir forças com o Beira-Mar, tendo ganho com um golo solitário de Fausto Lourenço, aos 18 minutos.

Depois de um primeiro quarto de hora de algum equilíbrio, mas com o Anadia com constantes trocas de bola e melhor organização coletiva a ser mais objetivo, o golo surgiu logo a seguir. Tiago Melo cruzou para a área e, Fausto Lourenço, por entre os centrais, de cabeça, bateu Gabriel Souza.

O Beira-Mar teve uma excelente reação ao golo sofrido e, no espaço de quatro minutos, teve três oportunidades para chegar ao empate. Manuel Gama opôs-se a Edgar Almeida, num lance com vários ressaltos após a marcação de um canto; Diogo Tavares, com o peito, falhou à boca da baliza, e Leandro Vieira atirou para fora. Todos os lances foram protagonizados pelo lado esquerdo do ataque auri-negro.

O Anadia passou incólume à pressão e, aos 32 minutos, Tiago Melo voltou a cruzar, a bola passou na pequena área sem que Pio Júnior e Fausto Lourenço a desviassem e, ao segundo poste, quase em cima da linha, Leandro Borges tem um falhanço incrível para fazer o segundo golo.

Antes do intervalo, João Nogueira falou o empate.

Na segunda parte, Ricardo Sousa alterou o sistema tático, passou do 3x5x2 para um 4x3x3, e o Beira-Mar pressionou em busca do empate, mas essa pressão só durou um quarto de hora, pois o Anadia, com o bloco baixo, equilibrou o jogo e conseguiu que a bola não chegasse com perigo à sua área.

Os aveirenses apenas tiveram uma situação de perigo, mas Pedro Aparício rematou ao lado do poste direito.

A consistência defensiva do Anadia (não é por acaso que tem apenas 5 golos sofridos) e um grande sentido de entreajuda entre todos os setores, acabou por ser determinante em mais uma vitória alcançada, a sexta por 1-0.

Estádio Municipal de Aveiro

Árbitro: Edgar Baptista (AF Porto)

BEIRA-MAR: Gabriel Souza; Edgar Almeida, Ibrahima Sory (Berna, 46) e Caio Sena (Manuel Garruço, 81); João Nogueira, Ivo Lemos (Elsinho, 68), Pedro Aparício, Zé Pedro e Diego; Leandro Vieira (Douglas Paula, 56) e Diogo Tavares (Sylla, 68).

Treinador: Ricardo Sousa

ANADIA: Manuel Gama; Tiago Melo, Tiago Correia, Simão Fernandes e Nivaldo; Nuno Pereira (Pedro Silva, 46), Zé Lopes e Hélder Castro (Quichini, 84); Leandro Borges (Cícero, 72), Pio Júnior (David Brás, 57) e Fausto Lourenço (Tiago Borges, 84).

Treinador: Luís Tavares

Ao intervalo: 1-0

Marcador: Fausto Lourenço (18).

Disciplina: cartão amarelo a Berna (75), Cícero (76), Zé Pedro (80), Hélder Castro (83) e Quichini (90+1).