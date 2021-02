Anadia vence Canelas 2010 por 3-0 e assume a liderança

Era um jogo de mata-mata. Três pontos separaram as duas equipas, com o Anadia com um encontro a menos. Com o estatuto de líder, o Canelas entrou melhor no jogo e dominou o primeiro quarto de hora. Na primeira vez que o Anadia foi à área contrária com critério, Cícero inaugurou o marcador, ele que, volvidos sete minutos, voltaria a marcar.

A formação de Vila Nova de Gaia voltou a assumir o jogo e teve hipótese de reduzir antes do intervalo.

Com margem confortável no marcador, o Anadia geriu o jogo com posse e circulação de bola, uma das armas da equipa de Miguel Valença. Aos 64 minutos, Nuno Pereira colocou um ponto final nas aspirações dos gaienses, ao apontar o terceiro golo.

O Canelas, que pouco depois ficaria reduzido a dez unidades, nunca mais conseguiu entrar no jogo.

FOTO: Carlos Palavra