ASAE apreende 3 milhões de máscaras em Santo André

Liderada pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), uma operação de grande envergadura numa freguesia de Vagos permitiu a apreensão de quase 3 milhões de máscaras de proteção contra a COVD-19”, cuja avaliação ronda os 100 mil euros.

Segundo aquele organismo, as máscaras, com diversas irregularidades, foram encontradas num armazém em Santo André, na sequência de uma ação de fiscalização para verificação do cumprimento das regras. Os inspetores detetaram 454.4oo máscaras designadas “KN95”, que tinham sido adquiridas a um operador económico com sede nos Países Baixos.

“Não tinham instruções ou informações de segurança em língua portuguesa, sem identificação do importador e sem declarações de conformidade válidas”, confirma a ASAE, em comunicado, acrescentando que foram, ainda, detetadas 2.284.000 mascaras de uso comunitário ou sociais.

Quanto a estas tinham indicação de não serem para uso médico, mas com aparência de máscaras cirúrgicas, apresentando igualmente “irregularidades ao nível da rotulagem, nomeadamente a falta de tradução para língua portuguesa das instruções de utilização e a falta de identificação do importador e do responsável pela colocação no mercado”.

Entre as máscaras apreendidas estavam, ainda, 24.300 máscaras de uso comunitário ou social, designadas “máscaras faciais descartáveis”, sem qualquer documento válido, no âmbito da segurança geral de produtos que atestasse tratar-se de um produto seguro.

Em comunicado, a gerência da Santos & Ferreira Saúde veio garantir que a informação veiculada não dizia respeito à sua empresa.

Eduardo Jaques