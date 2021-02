Autarquia paga energia de inverno às IPSS e dá vale de compras aos colaboradores

A Câmara de Oliveira do Bairro decidiu contemplar as IPSS do concelho com um novo apoio extraordinário dada a pandemia que atravessamos. Nesse sentido, aprovou na última reunião de Câmara, no dia 28, uma proposta para o pagamento das faturas de energia elétrica daquelas instituições com resposta de Lar/ERPI, durante os meses de inverno (janeiro, fevereiro e março).

Para além daquele apoio, de cerca de 66 mil euros, a autarquia atribuirá também cerca de 13 mil euros em vales de compras no comércio local aos cerca de 530 colaboradores das mesmas instituições, o que dará um voucher de 25 euros para cada funcionário.

“Quer de uma forma ou outra, estamos a dar o nosso apoio concreto, de forma correta e pessoal”, justificou a vereadora Lília Ana Águas. É uma forma de reconhecer “o trabalho e enorme sacrifício que estes profissionais têm realizado ao longo do último ano, na defesa da saúde e da vida dos mais vulneráveis, idosos, crianças e pessoas com deficiência”, referiu a autarca. Com esta medida, “também o comércio local do Concelho vai beneficiar, dinamizando a nossa economia em tempos muito complicados para quem tem estabelecimentos comerciais”, acrescentou ainda Lília Ana Águas.

As IPSS do Concelho de Oliveira do Bairro que vão receber estes apoios do Município são a ABC Bustos, AMPER, Centro Ambiente Para Todos, Centro Social de Oiã, Centro Social Paroquial S. Pedro da Palhaça, Recanto da Natureza, Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro, SóBustos, Solsil, Casa do Povo da Mamarrosa e Obra Frei Gil.

Em 2020, a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro atribuiu às IPSS do concelho mais de 164 mil euros em apoios financeiros, dos quais 99.100 euros em apoios extraordinários no âmbito do combate à pandemia da Covid-19.