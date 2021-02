Autárquicas 2021: PS escolhe André Henriques como candidato à Câmara Municipal de Anadia

André Henriques tem 41 anos. Licenciado em Economia, tem um MBA em Gestão. É militante do PS e está ligado ao partido desde 1995. Foi deputado municipal entre 2006 e 2017 e é atualmente membro das CP Concelhia e Distrital do PS.

A Comissão Política (CP) Concelhia do Partido Socialista decidiu, por unanimidade, que André Henriques será o seu candidato a presidente da Câmara Municipal de Anadia nas próximas eleições autárquicas.

Esta nomeação conta já com o apoio do presidente da Federação de Aveiro do Partido Socialista, Jorge Sequeira.



Ao Jornal da Bairrada, o candidato diz que o desafio “foi uma honra” que não poderia recusar, não só por ser de Anadia, mas também por participar como cidadão desde há muitos anos na vida autárquica do concelho, sublinhando ter sempre pautado a sua atuação “por estar na política de forma positiva e construtiva. Sinto que o trajeto que fiz até agora me deu a capacidade de estar completamente preparado e motivado para o desafio que vão ser estas Autárquicas”.



Os tempos extraordinariamente difíceis provocados pela pandemia de Covid-19, que puseram pessoas, instituições e negócios em risco de sobrevivência, pesaram também nesta sua decisão, já que quer “dar voz a quem passa estas dificuldades e demonstrar que é possível fazer diferente e melhor”.

Ler mais na edição impressa ou digital