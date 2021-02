Biblioteca Municipal de Cantanhede leva cultura a casa

“Biblioteca em sua Casa” é nome da iniciativa desenvolvida pelo Município de Cantanhede, através sua Biblioteca Municipal, em que continua desde abril do ano transato, a disponibilizar o acesso de todos os utilizadores e munícipes do concelho, a várias formas de divulgação cultural ao domicílio.

Num período em que grande parte da população se encontra novamente em isolamento devido à propagação da pandemia , a autarquia cantanhedense continua a apostar numa iniciativa que se revelou um verdadeiro caso de sucesso, no recolhimento domiciliário e isolamento social entre março e abril de 2020. Inserida no projeto “Levamos a Biblioteca até si”, a ação tem como principal objetivo promover e divulgar a cultura, facultando, para isso, a cedência de livros, CD de música e filmes em DVD a toda a população, permitindo assim um acesso contínuo aos documentos disponibilizados por este equipamento cultural, sem que tenha que sair do conforto e segurança de sua casa.

Para aceder a estas obras, os interessados deverão estar inscritos na Biblioteca Municipal de Cantanhede, podendo analisar o catálogo online que se encontra disponível em http://biblioteca.cm-cantanhede.pt/Opac/Pages/Help/Start.aspx e consultar os artigos disponíveis.

Esta simples e prática ferramenta de pesquisa permite consultar online todos os documentos disponíveis na coleção da biblioteca, proporcionando um processo de seleção mais criterioso e seletivo. Para concluir o procedimento é simples, basta um telefonema para os números 231 410 870 / 969 630 607 ou um email biblioteca.renovar@cm-cantanhede.pt para requisitar as obras pretendidas.

No seguimento da formalização do pedido, os serviços da biblioteca começam desde logo a preparar a entrega, colocado dentro de um saco próprio e descartável, devidamente desinfetado, para posterior entrega, no exterior do respetivo edifício, no domicílio do requisitante ou noutro local indicado.