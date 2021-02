Câmara de Anadia aprova voto de louvor a Nuno Dias

Na sequência do terceiro lugar de melhor treinador do mundo de clubes conquistado pelo treinador anadiense Nuno Dias, a Câmara Municipal de Anadia aprovou um voto de louvor ao consagrado técnico da equipa de futsal do Sporting.

A Câmara Municipal de Anadia aprovou, na última reunião de executivo, no passado dia 3 de fevereiro, um Voto de Louvor ao anadiense Nuno Dias, atual treinador da equipa de Futsal do Sporting Clube de Portugal, que, recentemente, foi considerado o terceiro melhor treinador de equipa masculina do mundo 2020 pelo website Futsalplanet.

A presidente do executivo municipal, Maria Teresa Cardoso, considera que este é um galardão que “muito prestigia” o Município e “a sua ação, em prol do desenvolvimento desta modalidade desportiva, na divulgação e promoção do concelho de Anadia”.

O Município vem por este meio, uma vez mais, homenagear e reconhecer o trabalho, empenho, dedicação e as conquistas desportivas de Nuno Dias enquanto técnico. Recorde-se que, em julho de 2019, a autarquia anadiense atribuiu-lhe uma “Distinção Extraordinária”, no âmbito da Cerimónia de Reconhecimento de Mérito Desportivo.

Entre outros pontos altos da sua carreira, como a conquista de cinco Campeonatos Nacionais, cinco Taças de Portugal, cinco Supertaças, duas Taças da Liga, sempre ao comando da equipa sénior masculina de Futsal do Sporting CP, destaque para a conquista da Liga dos Campeões, na época 2018/2019. De salientar ainda que, em março de 2018, foi distinguido com o prémio de treinador do ano, atribuído pela Federação Portuguesa de Futebol, na Gala “Quinas de Ouro”.

Nuno Dias teve uma breve passagem pelo Basquetebol e pelo Futebol, na Associação Académica de Coimbra, tendo depois iniciado a prática da modalidade de Futsal. Ingressou no Instituto D. João V, onde principiou a sua carreira de treinador, na época de 2006/2007. Teve ainda uma passagem rápida, como treinador adjunto, no CSKA de Moscovo. Desde 2012 até ao momento atual treina a equipa sénior masculina de Futsal do Sporting CP.