Câmara municipal adquire duas viaturas elétricas

A Câmara Municipal de Anadia vai adquirir duas viaturas ligeiras de passageiros elétricas, num investimento que ronda os 60 mil euros.

Esta aquisição vai possibilitar o abate de dois veículos ligeiros com mais de 10 anos.

A compra surge na sequência de duas candidaturas apresentadas pela autarquia ao Fundo Ambiental, que irão comparticipar as viaturas em 50 por cento.

Com esta aquisição, “o município pretende contribuir para um meio ambiente mais sustentável, promovendo a descarbonização e a melhoria do desempenho ambiental do parque de veículos do município, reduzindo assim as emissões poluentes”, refere a autarquia anadiense, dando nota de que esta medida vem juntar-se a várias outras medidas que o Município tem vindo a implementar para a promoção da sustentabilidade ambiental no concelho, mas dando também continuidade à renovação da frota automóvel.

É sua pretensão “contribuir para a redução das emissões de dióxido de carbono e consequente crescimento verde e redução da pegada ecológica, por forma a tornar os serviços mais eficientes do ponto de vista ambiental”, destaca a autarquia.