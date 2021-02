Campanha sensibiliza jovens para a prevenção da violência no namoro

A iniciativa “Na ótica do Amor” vai decorrer em Oliveira do Bairro até final do mês de fevereiro, no âmbito da celebração do Dia dos Namorados.

O Município de Oliveira do Bairro, em colaboração com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e com a Equipa para a Prevenção da Violência em Adultos do Centro de Saúde local, vai promover uma campanha de sensibilização relativa à violência no namoro.

A iniciativa “Na ótica do Amor” decorre até ao final do mês de fevereiro, no âmbito da celebração do Dia dos Namorados, que se assinala a 14 de fevereiro, com o objetivo de sensibilizar os jovens para a temática da violência no namoro.

A campanha vai concretizar-se através dos suportes de comunicação do Município, nomeadamente redes sociais e outdoors, com conteúdos preparados especificamente para o efeito, entre os quais vídeos alusivos à temática da violência no namoro, com a participação de jovens do ensino secundário do concelho.

Outra das atividades da campanha será a realização de um concurso de fotografia dirigido aos jovens do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, com prémios para as cinco melhores fotografias.

De destacar ainda a oferta, aos jovens dos dois níveis de ensino acima referidos, de um kit constituído por um livro sobre a temática, um flyer informativo, com contactos de entidades que prestam apoio no âmbito da violência no namoro, e ainda de um “saco de gomas coração, para lembrar que o amor deve ser doce”, remetendo também para o símbolo do Município de Oliveira do Bairro, conforme explicado na comunicação da campanha.

Estes kits podem ser levantados pelos alunos na sua escola, esta sexta-feira, dia 12 de fevereiro.